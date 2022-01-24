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Darıca’da ekipler yolların açık kalması için çalışıyor

İHA

Darıca Belediyesi, kar yağışından dolayı ilçede yolların kapanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.

Darıca’da ekipler yolların açık kalması için çalışıyor

Darıca Belediyesi, kar yağışından dolayı ilçede yolların kapanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için gece boyunca çalışmalarını sürdürdü.
Darıca Belediyesi, kar yağışının etkisini gösterdiği ilçede yolların kapanmaması için seferber oldu. Tüm ekipleri ve araçlarını kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmaları için yönlendiren Darıca Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri gece gündüz kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri de ana yol ve caddelerde gerek tuzlama çalışmaları gerekse de kaldırımların temizlenmesi çalışmalarını yürütüyor.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da, zaman zaman ekipleri ziyaret ederek çalışmaları inceliyor ve bilgiler alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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