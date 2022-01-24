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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deposunu doldurdu, parasını ödemeden kaçtı

İHA

Kocaeli'de bir benzin istasyonunda 'Pes artık' dedirtecek olay yaşandı. Yakıt almak için benzin istasyonuna gelen şahıs, deposunu doldurtarak parasını ödemeden kaçtı.

Deposunu doldurdu, parasını ödemeden kaçtı

Kocaeli’de bir benzin istasyonunda 'Pes artık' dedirtecek olay yaşandı. Yakıt almak için benzin istasyonuna gelen şahıs, deposunu doldurtarak parasını ödemeden kaçtı.
Olay, Başiskele ilçesine bağlı Fakülte Caddesi üzerinde bulunan benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası okunamayan otomobil ile 01.00 sıralarında yakıt almak için istasyona gelen şahıs, aracına yakıt doldurulurken bir yandan da istasyon çalışanıyla diyaloglarda bulundu. 'Yalova’ya ne taraftan gidebilirim?', 'Şarj aleti var mı?' gibi sorularla çalışanı oyalayan şahıs, istasyon görevlisinin dolum sonrası fişi getirdiği esnada hareket ederek uzaklaştı. Yaşanan tüm bu süreç anbean istasyonun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Şahsın hiçbir ödeme yapmadan gitmesi üzerine akaryakıt çalışanları durumu polise bildirdi. İstasyonda yaşanan kaybın 550 TL olduğu öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili yapılan ilk incelemelerde aracın plaka bilgisi kamera görüntülerinden tespit edilemezken plakanın da sahte olduğu bildirildi.
İstasyonun işletmecisi Rasim Bilgi, yaşanan olayın kendilerinde mağduriyete neden olduğunu belirtti. Bilgi, “Gece, 01.05 sıralarında ön saha satış arkadaşımıza bir misafir aracımız geliyor. Müşteri, ‘Yalova’ya nasıl gidebilirim?’, ‘Şarj aleti var mı?’ gibi çeşitli sorular sorarak çalışan arkadaşımızın dikkatini dağıtıyor. Daha sonra ödeme kısmına geldiğinde aracı hızla uzaklaştırarak olay yerinden ayrılıyor. Bize de 550 TL’lik bir mağduriyet yaratıyor. Durumdan mağduruz ve bulunmasını istiyoruz. Polise başvurduk ama plaka, sahte plaka olarak çıkıyor. Çeşitli kamera kayıtları da inceleniyor. Şu an süreç bu şekilde” dedi.
Şahsın dolum öncesi verdiği plakasının da sahte olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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