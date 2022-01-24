Kocaelispor’un yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak oldu

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Kocaelispor’da Mustafa Reşit Akçay’ın ardından yeni teknik direktör belli oldu. Mehmet Altıparmak 1.5 yıllığına Kocaelispor’u çalıştıracak.

Kocaelispor’da son Samsunspor maçı öncesi Mustafa Reşit Akçay’ın istifası gündeme oturmuştu. Yeşilsiyahlılarda yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusuyken o isim belli oldu. Mehmet Altıparmak, 1.5 yıllığına Kocaelispor’un teknik direktörü olacak.

17 günlük bir araya giren Kocaelispor’da hazırlıklar Antalya kampında yapılacak. Salı günü başlayacak olan çalışmalarda Mehmet Altıparmak da sahaya inerek takımın başında ilk antrenmanına çıkacak.

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