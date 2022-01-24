Kocaelispor'da Mehmet Altıparmak dönemi başladı



Dinçer AKBİR / İZMİT (Kocaeli), (DHA) Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Kocaelispor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın istifasının ardından, takımın başına Mehmet Altıparmak getirildi.

Spor Toto 1'inci Lig'te yer alan Kocaelispor'da sezon başından bu yana istenen sonuçlar alınamadı. Takımın geçtiğimiz hafta Samsunspor'a 3-0 yenilmesinin ardından teknik direktör Mustafa Reşit Akçay istifa etti. Teknik direktör arayışına başlayan kulüp yönetimi, bugün Mehmet Altıparmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma kulübün sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Tecrübeli teknik adam, Antalya'da kampa giren Kocaelispor ile ilk antrenmanına yarın çıkacak.

MUSTAFA REŞİT AKÇAY'A TEŞEKKÜR

Öte yandan Kocaelispor, istifa eden Mustafa Reşit Akçay için kulübün sosyal medya hesaplarından teşekkür mesajı yayımlandı. Yapılan paylaşımda, "Teknik Direktörümüz Mustafa Reşit Akçay ve ekibi ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendilerine yaşattıkları şampiyonluk başta olmak üzere verdikleri emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-01-24 16:57:55



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