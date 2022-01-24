Kocaeli-İstanbul istikametine kar engeli

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, araçların ikinci bir duyuruya kadar İstanbul'a gidemeyeceğini bildirdi.

Kocaeli ve İstanbul'da birkaç gündür yer yer etkili olan kar yağışı İstanbulKocaeli istikametini kapattı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Twitter üzerinde yaptığı açıklamada Kocaeli'deki araçların yoğun kar yağışı sebebiyle ikinci bir duyuruya kadar İstanbul istikametine gidemeyeceğini duyurdu.

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