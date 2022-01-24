Düzce, Kocaeli ve Sakarya'dan İstanbul´a geçişe izin yok



İZMİT (Kocaeli), (DHA)İSTANBUL´da etkili olan yoğun kar yağışının ulaşımda aksamalara neden olması üzerine Düzce, Kocaeli ve Sakarya´dan, İstanbul istikametine gidecek araçlara izin verilmiyor.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Düzce Valisi Cevdet Atay, İstanbul´da etkili olan kar yağışı nedeniyle açıklamada bulundu. Vali Yavuz, Vali Kaldırım ve Vali Atay; sosyal medya hesaplarından, İstanbul´da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandığını, İstanbul istikametine gidecek araçlara ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini açıkladı.

İzmit´te trafik ekipleri, TEM Otoyolu gişelerinde İstanbul istikametine gidecek araçlara izin vermedi.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR

2022-01-24 19:45:53



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