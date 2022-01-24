İstanbul'a gidemeyen yolcular Marmaray'a taşındı

Dinçer AKBİRMesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA)İSTANBUL´da yaşanan fıkar fırtınası nedeniyle kente gidemeyen şehirlerarası yolcu otobüsleri, yolcularını Kocaeli Gebze Otogarı'nda indirdi. Yolcular şehir içi otobüslerle Marmaray´a götürülerek, İstanbul´a ulaşmaları sağlandı.
İstanbul´da yaşanan kar fırtınası nedeniyle akşam saatlerinde Anadolu´dan mega kente araç girişleri yasaklandı. İstanbul´a ulaşmaya çalışan şehirlerarası yolcu otobüsleri Gebze Otogarı'na yönlendirildi. Burada otobüslerden inen yolcular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesi´ne ait otobüslerle Marmaray´a götürülerek, İstanbul´un çeşitli semtlerine ulaşmaları sağlandı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Dinçer AKBİR-Mesut IŞIK
2022-01-24 23:24:33
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