Koah hastası için seferber oldular

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Başiskele Belediyesi karla mücadele ekipleri, koah hastasına ulaşmaya çalışan ambulansa yardım etti.

Başiskele Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçenin 37 mahallesinde yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Servetiye Karşı Mahallesi Düzlük mevkiindeki bir koah hastasına ulaşmaya çalışan ambulansa yardım etti. 75 yaşında koah hastası olan ve oksijen tüpü biten İbrahim Atan’a müdahaleye giden ambulansın yolunu iş makinalarıyla süratle açan karla mücadele ekipleri, sağlık ekiplerinin nefes almakta zorluk çeken hastaya ulaşmasını sağlayarak hayati müdahalede bulundu.

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