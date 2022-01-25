"Kurtar Beni Damat" yeniden seyirciyle buluşacak

Aralık ayında yaptığı gala ile büyük beğeni kazanan "Kurtar Beni Damat" adlı tiyatro oyunu, Gölcük Belediyesi kültürsanat etkinlikleri kapsamında yeniden tiyatroseverlerle buluşacak.

Gölcük Belediyesi aralık ayı kültür sanat etkinliklerinde gala yaparak tiyatroseverlerin büyük beğenisini kazanan "Kurtar Beni Damat" tiyatro oyunu yeniden sahnelenecek. Ocak ayı kültürsanat etkinlikleri yeniden sahnelenecek olan oyun, 28 Ocak Cuma günü saat 20.00’de Kazıklı Kervansaray Kültür Yapısı’nda perdelerini açacak. Murat Kaçmaz’ın yazıp yönettiği, Sırf Tiyatro ekibi tarafından sahnelenecek oyun, bir kez daha tiyatroseverlere eğlenceli dakikalar yaşatacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.