Öğrenciler ebru sanatı ile buluşuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Sanat ve Eğlence Atölyeleri" adı altında düzenlenen etkinliklerde unutulmaya yüz tutmuş ebru sanatını gelecek nesillere aktarıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde de öğrencilere öğretici ve bir o kadar da keyifli sanatsal aktiveler hazırladı. Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Konservatuar Şube Müdürlüğü, karnelerini alarak 15 günlük yarıyıl tatiline çıkan öğrencileri sanat ve eğlence ile buluşturdu. Ara tatile "Sanat ve Eğlence Atölyeleri" adı altında düzenlenen etkinlikler ile giren diyen öğrenciler, masal anlatımlarından kukla yapım gösterilerine kadar birbirinden farklı sanatsal aktivelerde hem eğlenme hem de öğrenme fırsatı bulacak. Etkinliklerin bir ayağı da Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde bulunan KOMEK Kurs Merkezi’nde gerçekleşiyor.

Keyifli anlara sahne olan etkinliklerde unutulmaya yüz tutmuş ebru sanatı da Gebzeli minik ellerde hayat buluyor. Bu kapsamda büyükşehir, ebru sanatını gelecek nesillere aktarmak için Gebze bölgesinde bulunan öğrencilere ebru sanatını tanıtıyor. Hayatlarında ilk kez ebru sanatı ile tanışan öğrenciler, KOMEK Kurs Merkezi’nde usta öğretici Gülseher Kahraman ile ebru yapmanın heyecanını yaşadı. Ebru sanatının tüm inceliklerini öğrenme hevesinde olan öğrenciler, keyifli geçen ilk gün etkinliğinde, seçtikleri renkler ve su üzerine oluşturdukları desenlerle kağıda hayallerini yansıttı. 28 Ocak’a kadar devam edecek olan etkinliklerden, 713 yaş arasındaki çocuklar yararlanacak.

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