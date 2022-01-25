Ayşe Teyze için seferber oldular

Alo 153’ü arayıp yemek ve suyunun bitiğini söyleyen ve Sakarya’ya gitmek istediği ifade eden Ayşe Teyze için büyükşehir ekipleri seferber oldu.

Kandıra ilçesi Merkez Erikli köyünden Alo 153’ü arayan Ayşe Teyze, Sakarya’dan köydeki evine geldiğini, ancak hava muhalefeti nedeniyle geri dönemediğini, suyu ve yemeğinin de tükendiğini söyledi. Ayşe Teyzenin bu çağrısını alan Alo 153 personeli, tüm ekipleri seferber etti. Kar küreme aracı eşliğinde Kandıra’nın Merkez Erikli köyüne ulaşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kendi araçlarına aldıkları yaşlı kadını Eşme’de Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi ekiplerine teslim etti.

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