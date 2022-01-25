Bacağından vurulan şahıs hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'de bacağından vurulan şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Derince ilçesine bağlı Sırrıpaşa Mahallesi Nato Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. isimli şahıs bilinmeyen bir sebepten dolayı silahla bacağından yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bulunulan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.T. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Olay yeri ekipleri evde çalışma yaptı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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