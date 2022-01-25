Motokuryelere yasak geldi

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Kocaeli'nde beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle, motokuryelerin çalışması 26 Ocak Çarşamba günü sabahına kadar yasaklandı.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle, il genelinde 25 Ocak 2022 günü saat 12.00 itibariyle evlere servis hizmeti veren motokuryelerin çalışması, motosiklet ve mobilet kullanımı 26 Ocak 2022 Çarşamba günü sabahına kadar yasaklanmıştır" denildi.

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