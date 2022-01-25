Kocaeli'de kar nedeniyle kurye ve motosiklet yasağı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, olumsuz hava koşulları sebebiyle motokuryelik yapılmayacağını ve motosiklet kullanımına da izin verilmeyeceğini açıkladı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlimizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelinde 25 Ocak 2022 günü saat 12.00 itibariyle ev ve iş yerlerine hizmet veren motokuryelerin çalışmasına, motosiklet ve mobilet kullanımına 26 Ocak sabahına kadar izin verilmeyecektir"

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