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Karda yola çıkanlar bu önerilere dikkat Bunları yapanların araçları karlı yollarda kaymayacak İşin uzmanından yolda kalmamak için altın tavsiyeler

İHA

Karda yola çıkanlar bu önerilere dikkat Bunları yapanların araçları karlı yollarda kaymayacak İşin uzmanından yolda kalmamak için altın tavsiyeler

Kocaeli genelinde kar yağışı etkisini sürdürürken, İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Çetin Büyükçınar, vatandaşların yolda kalmaması ve meydana gelen kazaların önüne geçilebilmesi için önemli tavsiyelerde bulundu.
Kocaeli’nin genelinde kar yağışı, etkisini sürdürüyor. Kar yağışı, kazaları ve araçların yolda kalma durumlarını da beraberinde getiriyor. Bu tarz durumların önüne geçilebilmesi için de sürücülerin bazı püf noktalara dikkat etmesi gerekiyor. Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Çetin Büyükçınar, sürücülerin dikkat etmesi gereken hususlar hakkında önemli bilgiler verdi.

“Kış lastiği takmamış sürücülerin araç kullanmamalarını öneriyorum”
Kış lastiğinin önemine değinen Çetin Büyükçınar, “Biz böyle her işimizi son dakikaya bırakan bir toplumuz ne yazık ki. Kış lastiği takmamış sürücülerin bu meteorolojik şartlarda araç kullanmamalarını öneriyorum. Kış lastiği ve mevsim lastiği aldatmacası da var. Bu atmosferde konuşabileceğimiz en önemli şey lastiklerimizin ve donanımlarımızın iyi olması. Kullanılan lastikler kışlık mı? Değil mi? Sürücülerin bunu anlayabilmeleri için lastiklerin üzerinde 3 zirveli bir dağ sembolü olacak, M+S yazacak ve bir tane de kar tanesi sembolümüz olacak. Eğer aracınız da bu varsa kış lastiği takılı demektir. Kış lastiğini taktırdığını düşünen bir çok sürücü de var, ‘Aslan pençesi gibi diş derinliği var’ diyorlar. Burada lastiğin hamur yapısı önemli. Kış lastiği olmayan diğer lastikler artı 7 derecede sertleşir ve donar. Bu da araçta kontrol kayıplarına sebep olur, Aracın yola tutunmamasını sağlar. O bakımdan da sürücüler burada kazaya davetiye çıkarmış olur” dedi.

“Aracımızda mutlaka halat ve zincirlerimiz olsun”
Bu mevsim şartlarında çoğalan kazaların, uygun donanımda olmayan araçlarla yola çıkan sürücülerin sebep olduğu kazalar olduğunu aktaran Büyükçınar, "Tabii ki kış lastiği olduğu zaman bu bazı yerlerde yeterli olmuyor. O zaman da zincirler, lastik çorapları, lastik kelepçeleri var. Bunlarla o krizi yöneteceğiz. Ama açıkçası bizim kış lastiğiyle pek yolda kalacağımız yer yok. Çok özel, açılmamış yerler var. Buralarda mutlaka zincir kullanılıyor. Ne olur bu hava şartlarında aracımızda mutlaka çeki halatı ve zincirlerimiz olsun" diye konuştu.

“Altında bir yumurta var hassasiyetinde pedalları kullanmamız gerekiyor”
Yokuş yukarı çıkarken ve inerken farklı tekniklerin kullanıldığını vurgulayan Büyükçınar, şöyle konuştu:
"Manuel araçlar burada biraz daha avantajlı. Yeni nesil araçlar da bu konuda oldukça donanımlı. Yokuş yukarı çıkarken benim önerdiğim şu; kar yığılı bir yerse, yani çıkacağımız yerden lastik izi yoksa öncelikle çıkış bölgesini temizlememiz çok önemli. Kendimize bir yola çıkış zemini hazırlamamız gerekiyor. Yola çıktığımız zaman gaz kesmeden ilerleyeceğiz. Genellikle sürücülerin yaptığı hatalardan bir tanesi; küçük bir kayma neticesinde hemen gazdan ayaklarını çekerler, bazılarının da ayakları frene gider. Artık bundan sonrası olduğumuz yerde patinaj demektir. Hasbelkader böyle bir durumla karşılaştığımız zaman aracımız patinaja girdiyse artık diş aralıkları doldu, bir müddet beklemelerini öneririm. Direksiyonu hafifçe sağ ve sola çevirerek narin bir şekilde gaza basılması lazım. Gaza yüklenildiği zaman olduğu yerde patinaj yapan bir lastik orayı buzlaştırıp, kayganlaştırmıştır ve kendisine bir rampa oluşturmuştur. Oradan çıkması mümkün değil. İniş yaparken de motor freniyle inilmesi gerekiyor. Bizim fren kullanmamız pedalların altında bir yumurta var hassasiyetinde pedalları kullanmamız, ani direksiyon hareketleri yapmamamız bizi kazalardan koruyacaktır. İniş yapanlar için bir ipucu daha verelim; aracınız kaydıysa ve yol kenarında kürenmiş karlar varsa en kötü ihtimalle aracımızı buraya sevk edersek başka bir kazanın önüne geçmiş oluruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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