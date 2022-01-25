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Jandarma ekipleri sokak hayvanları için doğaya mama bıraktı

İHA

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya mama bıraktı.

Jandarma ekipleri sokak hayvanları için doğaya mama bıraktı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya mama bıraktı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş faaliyetlerinin yanı sıra zorlu geçen kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için de besleme çalışması yürütüyor. Sürekli devriye gezen ekipler, kent merkezi ile ilçelerde belirlenen yerlere yem ve mama bırakarak hayvanları besliyor.

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