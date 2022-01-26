Derince'de kar yağışı sorunsuz atlatıldı

Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışına karşı çalışmalarını sürdüren Derince Belediyesi ekipleri, sürecin sorunsuz geçmesini sağladı.

Kocaeli genelinde cuma günü gece saatlerinde yoğunluğunu arttıran kar yağışına karşı teyakkuzda olan Derince Belediyesi ekipleri, 7/24 çalışmasını sürdürdü. Özellikle ilçenin üst kısımlarında etkili olan kar yağışına karşı fen işleri, temizlik işeri ve park bahçeler müdürlüklerine bağlı ekipler yaptıkları ortak çalışmalarla herhangi bir sıkıntı yaşanmamasını sağladı. Ana arterler başta olmak üzere ilçenin tamamında etkin bir şekilde çalışan ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı üst geçitler, kaldırımlar, otopark çıkışları, aile sağlığı merkezleri, otobüs durakları, kamu binaları ve muhtarlıkların önü başta olmak üzere buzlanmalara karşı her noktada tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

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