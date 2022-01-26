Zabıta ekipleri çocuklarla kar topu oynayıp eğlendi

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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde çocukların devriye atan zabıta aracına kar topu atması üzerine araçtan inen ekipler, çocuklarla birlikte kar topu oynayarak doyasıya eğlendi.

Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde devriye atan Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, çocukların devriye attıkları araca kar topu attıklarını fark etti. Bunun üzerine araçlarından inen zabıta memurları, çocuklarla birlikte kar topu oynayarak doyasıya eğlendi. Çocuklarla birlikte kardan adam da yapan zabıta ekibinin çocuklarla olan oyunu renkli görüntüler oluşturdu.

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