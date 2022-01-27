Hasta nakil ambulansları görev başında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hasta nakil ambulansları, zorlu hava koşullarında hastalara hizmet vermek için görev başında.

Kocaeli’de etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle köy yollarında ulaşım zorlaşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri yolları açık tutmak için çalışırken, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren hasta nakil ambulansları da zorlu kış şartlarına rağmen Kocaeli’nin her köşesindeki hastalara çare olmak için çalışıyor.

15 gündür diyalize giden 61 yaşındaki Nevzat Şahin’in yardımına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı yetişti. İzmit Çayırköy Hacıoğlu köyü Kümeevler’de ikamet eden Yaşar Şahin, kardeşi Nevzat Şahin’in karaciğer hastalığı nedeniyle Kocaeli Devlet Hastanesindeki diyaliz tedavisi için 153 Çağrı Merkezinden yardım istedi. Çağrının ardından hasta nakil ambulansları harekete geçti. Zorlu kış şartlarına rağmen Hacıoğlu köyüne ulaşan ekipler, Nevzat Şahin’i evinden alarak Kocaeli Devlet Hastanesi’ne ulaştırdı.

"Bizim için en önemli sorun ulaşım"

Kardeşinin Kocaeli Devlet Hastanesinde 15 gün önce diyalize bağlandığını belirten Yaşar Şahin, "Haftanın 3 günü diyalize gidiyoruz. Bu hizmetten memnunuz, Allah devletimizden razı olsun. Kardeşim siroz hastası, 15 gün önce diyalize gitmeye başladı. Kocaeli Devlet Hastanesinde haftanın 3 günü diyalize bağlanıyor. Bizim için en önemli sorun ulaşım. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hasta nakil ambulansları bu hava şartlarında da bize hizmet veriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz" dedi.

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