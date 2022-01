Sibirya kaplanına kardan eğlence

Ergün AYAZDinçer AKBİR/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı´nda sıcak iklim hayvanları, ısıtıcılarla önlem alınan barınaklara alındı. Alana bırakılan Sibirya kaplanı için ise kardan adam yapılıp, içerisine et gizlendi. Kaplan, kardan adamı parçalayıp, içerisindeki eti bularak yedi.

İlçede 260 türden 3 bine yakın hayvanı bünyesinde barındıran Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı, yoğun kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı. Sıcak iklim hayvanları, ısıtıcıların konulduğu barınaklara alındı. Soğuk iklimlerde yaşam süren hayvanlar ise açık alanlara bırakıldı.

Bakıcılar, Sibirya kaplanı için kardan adam yapıp, içine bir miktar et gizledi. Etin kokusunu alan kaplan önce kardan adamın çevresinde bir süre gezindi, ardından onu parçalayarak içindeki ete ulaşıp yedi.

`SİBİRYA KAPLANININ EN SEVDİĞİ HAVALAR´

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Veteriner Hekimi Ezgi Çelik, "Burada kara alışık hayvanlarımız da var ve kara uygun olmayan tropikal hayvanlarımız da var. Güney ABD türü primatlar, kuşlar, şempanzeleri kışlık barınaklara alıyoruz. Arada bir hava aldırıyor ve tekrar barınaklara alıyoruz. Her hayvana uygun ısıtıcıları ve kırmızı lamba dediğimiz lokal ısıtıcılarımızla ısıtıyoruz. Kızıl panda, Sibirya kaplanının en sevdiği havalar. Karda koşturuyor ve keyfini çıkartıyorlar" dedi.

`DENGELİ VE YETERLİ BESLENMELERİNİ SAĞLIYORUZ´

Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Biyoloğu Pınar Çağtaş ise, "Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kış iklimine uyum sağlayan hayvanlarımız zaten açıkta ve onlar için problem yok. Kış mevsimine adapte olamayan hayvanları da uygun sıcaklıkta içeride tutuyoruz. Onların beslenmelerini de düzenli olarak dengeli ve yeterli beslenmelerini sağlıyoruz. Mevsimine uygun sebze meyve ile kış dönemlerini rahatça atlatmalarını sağlıyoruz. Gün ışığı yeterli göremedikleri için D vitamini takviyeleri yapıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR

