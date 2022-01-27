Üç kuşaktır aynı yerde kayak keyfi Dedelerinin geleneğini sürdürüyorlar

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan çocuklar, yıllar önce dedelerinin kayak yaptığı alanda kar keyfi sürüyor. Üç kuşaktır süren geleneğe devam eden çocuklar, poşet ve muşambalarla kayak yapıyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Suadiye'de bulunan bir caddede çocuklar, dedelerinden kalan geleneği sürdürüyor. Üç kuşaktır süren gelenek, bugünkü çocukların da eğlence gözdesi oldu. Köyde yaşayanların adına 'park caddesi' dediği bu bölge, kar yağışlarında özellikle tuzlanmıyor. Trafiğe kapanan caddede çocukların kayak keyfi sürmesi için imkan sunuluyor. Kendi imkanlarıyla poşet ve muşambalar bulan çocuklar, karın keyfini adeta kayak merkezine çevirdikleri bu caddede yaşıyor.



"Burası köyün kayak merkezi"

Bu bölgede kayak yapmanın gelenek olduğunu belirten Hakan Yavuz, "Yıllardır kar tatillerinde buraya geliriz, biz büyüdüğümüz için sırayı gençlere verdik. Çocuklar kar yağdığında buraya geliyor, kayak yapıp eğleniyorlar. Onlar stres atıp mutlu oluyorlar, biz de onların mutluluğuyla mutlu oluyoruz. Burası köyün kayak merkezi. Buraya özellikle tuzlama yaptırılmıyor. Kar yağdıktan bir süre sonra gençler burayı kayak merkezine çeviriyor. Kızaklarıyla, naylon poşetleriyle veya ellerinde ne varsa onlarla burada keyifli zaman geçiriyorlar. Biz buraya 'park caddesi' diyoruz" şeklinde konuştu.

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