Öğrenciler Kartepe Genç Akademi'yi çok sevdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler Kartepe Genç Akademi'yi çok sevdi

İHA

Öğrenciler Kartepe Genç Akademi'yi çok sevdi

Kartepe Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kartepe Genç Akademi, öğrencilerin sevdiği alanlardan biri oldu.
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın projeleri arasında yer alan Kartepe Genç Akademi, açıldığı günden bu yana öğrencilerin uğrak yeri oldu. Planetaryum sınıfının da yer aldığı Kartepe Genç Akademi’de çocuklar gök bilimi ile tanışıp, ufuklarını zenginleştirebilecek. Akademinin çatısı altında Kartepe Dil Merkezi (KADİM) öğreticileri de, orta ve lise öğrencilerine ücretsiz yabancı dil eğitimi veriyor. Birçok alanda öğrencilere eğitim sunan Kartepe Genç Akademi’yi ziyaret eden Başkan Kocaman, merkezin kütüphanesinde ders çalışan öğrencilerle sohbet etti.
Başkan Kocaman burada yaptığı konuşmada, "Bu soğuk kış günlerinde ders çalışabilecek en güzel yeriniz kütüphanemiz. Genç Akademi’nin ve özellikle İngilizce eğitim kurslarımız ile kütüphanemizin bu denli ilgi görmesi beni gururlandırıyor. Gözlerindeki ışıltıyı, azmi görmek birçok şeye bedel. Gençlerimiz geleceğimizin umudu, onlar için hep daha fazlasını yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karla mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Karla mücadele sürüyor
Karla kaplı yolda araç içinde mahsur kaldılar Araç içinde mahsur kalan 8 kişi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Karla kaplı yolda araç içinde mahsur kaldılar Araç ...
Soğuk havada sıcak hizmet
YEREL HABERLER Soğuk havada sıcak hizmet
Üç kuşaktır aynı yerde kayak keyfi Dedelerinin geleneğini sürdürüyorlar
YEREL HABERLER Üç kuşaktır aynı yerde kayak keyfi Dedelerinin ...
Lütfü Türkkan'ın adamlarının darp ettiği muhabirin yüzündeki iz bir ömür kalacak Darp edilen İHA muhabiri Uslu: “Bana bu kabusu yaşatanların cezasını çekmesini istiyorum”
YEREL HABERLER Lütfü Türkkan'ın adamlarının darp ettiği muhabirin ...
Eksi 8 derecede kitap keyfi Kimi sucuk pişirdi, kimi kitap okudu
YEREL HABERLER Eksi 8 derecede kitap keyfi Kimi sucuk pişirdi, kimi ...
Sibirya kaplanına kardan eğlence
YEREL HABERLER Sibirya kaplanına kardan eğlence
Sokak kedileri kışı veteriner kliniklerinde geçirecek
YEREL HABERLER Sokak kedileri kışı veteriner kliniklerinde geçirecek
Hasta nakil ambulansları görev başında
YEREL HABERLER Hasta nakil ambulansları görev başında
1.5 yaşındaki çocuğun yaramazlığı, annesini balkonda mahsur bıraktı
YEREL HABERLER 1.5 yaşındaki çocuğun yaramazlığı, annesini balkonda ...
Başkan Özlü, sahadaki personellerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Özlü, sahadaki personellerle bir araya geldi
Kopan elektrik teli 4 dairede yangın çıkardı Doğalgaz boruları yandı, facianın eşiğinden dönüldü Çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Kopan elektrik teli 4 dairede yangın çıkardı Doğalgaz ...
İyotsuz tuz, zeka geriliği sebebi olabilir
YEREL HABERLER İyotsuz tuz, zeka geriliği sebebi olabilir
Başkan Sezer, şehit ailelerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Sezer, şehit ailelerini ziyaret etti
Gebze'de ekipler gece mesaisinde
YEREL HABERLER Gebze'de ekipler gece mesaisinde
Sanat ve eğlence atölyeleri renkli görüntülere sahne oluyor
YEREL HABERLER Sanat ve eğlence atölyeleri renkli görüntülere sahne ...
Yanan ayakkabılık bina sakinlerini sokağa döktü
YEREL HABERLER Yanan ayakkabılık bina sakinlerini sokağa döktü
Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
TEM'de durdurulan araçtan 21 kaçak göçmen çıktı
YEREL HABERLER TEM'de durdurulan araçtan 21 kaçak göçmen çıktı
Zeka geriliği olan erkek çocuğa cinsel istismara 30 yıl hapis
YEREL HABERLER Zeka geriliği olan erkek çocuğa cinsel istismara 30 ...
Arkadaş cinayeti sanığına 25 yıla kadar hapis talebi
YEREL HABERLER Arkadaş cinayeti sanığına 25 yıla kadar hapis talebi
Zabıta ekipleri çocuklarla kar topu oynayıp eğlendi
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri çocuklarla kar topu oynayıp eğlendi
Arkadaş cinayeti sanığına 25 yıla kadar hapis talebi
YEREL HABERLER Arkadaş cinayeti sanığına 25 yıla kadar hapis talebi
Başkan Aygün: "Terk edilen pitbull cinsi köpeğimizi koruma altına aldık"
YEREL HABERLER Başkan Aygün: "Terk edilen pitbull cinsi köpeğimizi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.