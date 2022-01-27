Şehit mezarlarına çirkin saldırı yapan zanlı, duruşma salonunda da şehide küfür etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit mezarlarına çirkin saldırı yapan zanlı, duruşma salonunda da şehide küfür etti

İHA

Şehit mezarlarına çirkin saldırı yapan zanlı, duruşma salonunda da şehide küfür etti

Kocaeli'de 4 şehit mezarına "PKK" yazan ve küfürler ederek sosyal medyada paylaşan zanlının yargılanmasına başlandı. Duruşmada şehit ağabeyinin, "Şehidimizin mezarına karşı yapılan saldırıdan dolayı üzgünüm" dediği sırada araya giren sanık, şehide küfür etti.
Olay, 6 Kasım 2021 tarihinde Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan Körfez Asri Mezarlık Şehitlik bölümünde meydana geldi. Emre Kaan Arlı (2005 yılında Siirt’te PKK tarafından şehit edildi), Halil İbrahim Arslan (2006 yılında PKK tarafından Hakkari'de şehit edildi), Düzgün Kılavuz (1996 yılında Sivas'ta PKK tarafından şehit edildi) ve Başar Baran Varlı’nın (1995 yılında PKK tarafından Bingöl'de şehit edildi) mezarlarına çirkin saldırı gerçekleşti. Terör örgütü PKK tarafından şehit edilen askerlerin mezarlarına "PKK" yazan ve bunun fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabından paylaşan zanlı F.Ş., şehit mezarlarını pislettiğini de söyleyerek küfürler etmişti. Paylaşımın ardından zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etmiş ve gözaltına almıştı. Zanlı, tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"Bana çip taktılar"
Sanık hakkında hazırlanan iddianamede ise sanığın ifadesi yer aldı. İfadesinde, kendisine belediye tarafından çip takıldığını söyleyen sanık F.Ş., bu çipin çıkarılması için polis merkezinden yardım istediğini, Körfez'de bulunan şehit mezarlığına da kendisine çip takan kişileri uyarmak için gittiğini söyledi. Sanık, polis ekiplerinin kendisini yakalaması ve ifadesinin alınması sonrasında kendisine takılan çipin çıkarılması amacıyla şehit mezarına "PKK" yazdığını ifade etti. Sanık, bunları yaparken kimseden talimat almadığını söyledi. Kendisine organik olmayan psikoz teşhisi konulduğunu vurgulayan sanık F.Ş., daha önce zihinsel engelliler merkezinde kaldığını da belirtti.

"Saldırıyı sosyal medyadan öğrendim"
"Zincirleme şekilde terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak", 4 kez "kişinin hatırasına hakaret" ve 4 kez "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan hakkında dava açılan F.Ş.'nin yargılanmasına başlandı. Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şehit Halil İbrahim Arslan’ın ağabeyi Yusuf Arslan ve sanık avukatı katılırken, tutuklu sanık ise SEGBİS ile bağlandı. Sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen şehit ağabeyi Yusuf Arslan, "Kardeşim Halil İbrahim Arslan 2006 yılında Hakkari’de PKK ile yapılan mücadelede şehit olmuştur. Kendisinin mezarı Körfez Asri Mezarlığı Şehitlik bölümündedir. Ben şehit mezarımıza yapılan saldırıyı sosyal medya ve çevreden öğrendim. Bu olay dolayısıyla çok üzüldüm, sanıktan şikayetçiyim" dedi.

Duruşmada da küfür etti
Halil İbrahim Arslan'ın ağabeyi Yusuf Arslan, "Şehidimizin mezarına karşı yapılan saldırıdan dolayı üzgünüm" dediği sırada araya giren sanık Ş.F., şehide küfür etti. Mahkeme başkanı olaya müdahale ederek SEGBİS’in sesini kapattı.

"Şehit aileleri bu yazıları görüp üzülmesin diye mezarlıkları yıkadım"
Tanık olarak dinlenen mezarlık görevlisi Kemal Demirtaş, "Sabah saatlerinde temizlik için mezarlığı gezdiğim esnada şehit mezarlıklarında "PKK" ve "F.Ş." yazıldığını gördüm. Hemen üstüme haber verdim. Daha sonra şehit aileleri bu yazıları görüp üzülmesin diye mezarlıkları yıkadım. "F.Ş." yazısının örgüt ismi olup olmadığını bilmiyordum, daha sonra öğrendiğime göre sanığın isim ve soy isimlerinin baş harfleriymiş. Şehit mezarlarında hiçbir zarar yoktu fakat yazılar vardı" diye konuştu.

Akli dengesinin tespiti istendi
Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Gözlem İhtisas Dairesinde gözlem altına alınmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaşlı adamın evinden tonlarca çöp çıktı
YEREL HABERLER Yaşlı adamın evinden tonlarca çöp çıktı
Toplanan dallardan 465 ton kompost malzeme elde edildi
YEREL HABERLER Toplanan dallardan 465 ton kompost malzeme elde ...
Öğrenciler Kartepe Genç Akademi'yi çok sevdi
YEREL HABERLER Öğrenciler Kartepe Genç Akademi'yi çok sevdi
Karla mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Karla mücadele sürüyor
Karla kaplı yolda araç içinde mahsur kaldılar Araç içinde mahsur kalan 8 kişi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Karla kaplı yolda araç içinde mahsur kaldılar Araç ...
Soğuk havada sıcak hizmet
YEREL HABERLER Soğuk havada sıcak hizmet
Üç kuşaktır aynı yerde kayak keyfi Dedelerinin geleneğini sürdürüyorlar
YEREL HABERLER Üç kuşaktır aynı yerde kayak keyfi Dedelerinin ...
Lütfü Türkkan'ın adamlarının darp ettiği muhabirin yüzündeki iz bir ömür kalacak Darp edilen İHA muhabiri Uslu: “Bana bu kabusu yaşatanların cezasını çekmesini istiyorum”
YEREL HABERLER Lütfü Türkkan'ın adamlarının darp ettiği muhabirin ...
Eksi 8 derecede kitap keyfi Kimi sucuk pişirdi, kimi kitap okudu
YEREL HABERLER Eksi 8 derecede kitap keyfi Kimi sucuk pişirdi, kimi ...
Sibirya kaplanına kardan eğlence
YEREL HABERLER Sibirya kaplanına kardan eğlence
Sokak kedileri kışı veteriner kliniklerinde geçirecek
YEREL HABERLER Sokak kedileri kışı veteriner kliniklerinde geçirecek
Hasta nakil ambulansları görev başında
YEREL HABERLER Hasta nakil ambulansları görev başında
1.5 yaşındaki çocuğun yaramazlığı, annesini balkonda mahsur bıraktı
YEREL HABERLER 1.5 yaşındaki çocuğun yaramazlığı, annesini balkonda ...
Başkan Özlü, sahadaki personellerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Özlü, sahadaki personellerle bir araya geldi
Kopan elektrik teli 4 dairede yangın çıkardı Doğalgaz boruları yandı, facianın eşiğinden dönüldü Çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Kopan elektrik teli 4 dairede yangın çıkardı Doğalgaz ...
İyotsuz tuz, zeka geriliği sebebi olabilir
YEREL HABERLER İyotsuz tuz, zeka geriliği sebebi olabilir
Başkan Sezer, şehit ailelerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Sezer, şehit ailelerini ziyaret etti
Gebze'de ekipler gece mesaisinde
YEREL HABERLER Gebze'de ekipler gece mesaisinde
Sanat ve eğlence atölyeleri renkli görüntülere sahne oluyor
YEREL HABERLER Sanat ve eğlence atölyeleri renkli görüntülere sahne ...
Yanan ayakkabılık bina sakinlerini sokağa döktü
YEREL HABERLER Yanan ayakkabılık bina sakinlerini sokağa döktü
Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
TEM'de durdurulan araçtan 21 kaçak göçmen çıktı
YEREL HABERLER TEM'de durdurulan araçtan 21 kaçak göçmen çıktı
Zeka geriliği olan erkek çocuğa cinsel istismara 30 yıl hapis
YEREL HABERLER Zeka geriliği olan erkek çocuğa cinsel istismara 30 ...
Arkadaş cinayeti sanığına 25 yıla kadar hapis talebi
YEREL HABERLER Arkadaş cinayeti sanığına 25 yıla kadar hapis talebi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.