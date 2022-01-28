Balören köyüne spor aletleri konuldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit'in Balören köyüne çok amaçlı spor aletleri konuldu.

Büyükşehir Belediyesi, kırsal kesimde yaşayan vatandaşların ilçe merkezlerindeki gibi sportif faaliyetler yapabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından, vatandaşların talebi üzerine Balören köyüne 4 spor aleti ve dinlenmeleri için japon kamelya yerleştirildi. Hizmetten memnun kalan vatandaşlar ise teşekkürlerini sundu.

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