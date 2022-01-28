Yaşar Çakmak, çocuklarla eğlence atölyesinde bir araya geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, çocukların ara tatilde eğlenmeleri için düzenlenen sanat ve eğlence atölyesini ziyaret etti.

Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Büyükşehir Belediyesi tarafından ara tatil etkinlikleri kapsamında düzenlenen sanat ve eğlence atölyelerine katılarak, çocuklarla bir araya geldi. Çocukların neşesine ortak olan Çakmak, "Çocuklarımızın eğlenerek öğrendiklerini görmek bizleri de çok mutlu ediyor. Onlar için ne yapsak azdır. Çocuklarımız pandemi döneminde zor bir süreç geçirdi. Zor şartlarda eğitimlerine ara vermeden maskelerini takarak, okullarına gittiler. Eğitime adeta can verdiler. Bizler de onların ara tatilde eğlenmelerini istedik. O nedenle sanat ve eğlence atölyelerimizi hazırlayarak, keyifle geçirecekleri bir tatil hediyesi sunduk. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, kıymetlilerimiz. Onların geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları için tüm olanaklarımızı ortaya koyuyoruz. Büyükşehirin çocuklarımız ve eğitimleri için birçok proje ve çalışması var. Tatilde de bu atölyelerde eğlenerek öğrendiklerini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Onlar için ne yapsak azdır" dedi.

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