Gölcük İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Takımı finalde

Gölcük İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Takımı, Karabük’te düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası’nda aldığı 3 galibiyetle adını finale yazdırdı.

Karabük’te düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası’nda Gölcük İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Takımı rüzgarı esmeye devam ediyor. Yeni Mahalle ve Yenişehir spor salonlarında 8 ilden 8 takımın katıldığı müsabakalar, iki grup halinde oynanıyor. Turnuvaya İstanbul Sağırlar'ı 30 yenerek başlayan Gölcük İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Takımı, Kayseri Erciyes ve Manavgat Belediyesi takımlarını da 30'lık skorlarla mağlup ederek adını finale yazdırdı. Gölcük temsilcisi, Türkiye Şampiyonluğu için Cumartesi günü saat 11.00’de Van İşitme Engelliler Voleybol Takımı ile karşılaşacak.

Gölcük İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Takımı’nın aldığı galibiyetle ilçenin gurur kaynağı olduğunu ifade eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Van İşitme Engelliler Voleybol Takımı ile cumartesi günü saat 11.00'de Türkiye Şampiyonluğu final maçına çıkacak temsilcimize üstün başarılar diliyorum. Yolun sonu inşallah geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine şampiyonluk olacak” dedi.

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