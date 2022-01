İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Bulut´tan 'kar yükü' uyarısı 

Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)YURDU etkisi altına alan yağış sonrası çatı ve sundurmalar, biriken karların ağırlığıyla çökmeye başladı. İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Kahraman Bulut, meteorolojik verilere göre her kentin kar yükü olduğunu, bunun hesaplanarak projeye uygun yapılan çatının çökmeyeceğini söyledi.

Türkiye genelinde son günlerdeki yoğun yağış nedeniyle biriken kar yığınlarının ağırlığıyla çatı ve sundurmalar, çökmeye başladı. Çökmeler sonucu yaralananlar olurken, araçlar hasar gördü; ahır ve kümeslerin çöken çatıları altında kalan hayvanlar öldü. Meteorolojik verilere göre her ilin bir kar yükü olduğunu söyleyen İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Kahraman Bulut, "Kocaeli´de bu yük 75 kilogram/metrekare, Antalya sıcak ve daha az kar yağdığı için bu yük daha az. Meteorolojik verilere göre devletimiz bir yönetmelik geliştirmiş, her şehrin kendine göre kar hesabı var. Kar yağmasından korkmayacağız. Bunu biz ruhsatlı ve projeye uygun yaptığımızda zaten o bölgeye yağacak kar miktarı hesap edildiği için bizim çatılarımızda göçme meydana gelmeyecektir. Bazı ustalar kar yükünü bilmediği için deneme yanılma yöntemiyle yapıyor. Bazıları ayakta kalırken bazıları yıkılıyor. Onun için projelendirmekte çok fayda var. Estetikte önemli ama birinci önceliğimizin emniyet olduğunu kesinlikle unutmamamız gerekiyor" diye konuştu.

`YASA VE YÖNETMELİKLERE UYGUN OLMASI GEREK´

Yapıların yasa ve yönetmeliklere uygun olması gerektiğini dile getiren Bulut, "Yapıyı bir bütün olarak değerlendirdiğiniz zaman yaptığımız yapının projesinin olması gerekiyor. Bu projenin yasa ve yönetmeliklere uygun olması gerekiyor. İmalat sürecinin işin ehli insanlar, teknik personel tarafından denetlenmesi gerekiyor. Binayı en çok muhafaza eden çatı örtülerinin de kısa süreli periyotlarla kesinlikle kontrollerinin ve bakımlarının yapılması gerekiyor" dedi.

`BİNANIN TEMELİ KADAR ÇATILARI DA ÖNEMLİ´

İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Bulut, projesi olmayan her şeyin tehlike arz ettiğini belirterek, "Binanın temelleri kadar çatıları da önem arz ediyor. Çöken çatıların altında insanların yaşamlarını yitirdiğini hem şehrimizde hem de ülkemizin diğer illerinde görüyoruz. Örtüsü metal olan çatılarda ki kar kütlesinin toplu olarak kaymasıyla birlikte yürüyen insanların, işletmelerin sundurma verandalarına yığılması anlamında hem hayati tehlike arz ediyor ve insanların mallarına zar veriyor. Çatı örtüleri metalse karın hızlı şekilde hareketini engelleyecek kar tutucularını çatılarına monte ettirsinler. Projesi olmayan her şey hayati tehlike arz ediyor. Ne yaptırırsanız yaptırın bir teknik personelden hizmet alın" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

