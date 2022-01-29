Fatma Girik'in çocuğu var mı?

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– Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında İzmit Belediyespor sahasında ağırladığı Elazığ İl Özel İdare’yi 9074 mağlup etti.



Salon: Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu

Hakemler: Tolga Edis xx, Batuhan Kümükoğlu xx, Yarkın Keskin xx

İzmit Belediyespor: İdil Türk xxx 14, Gülse Uğur xx 8, Nuran Tutsak x, Melisa Korkmaz xx 8, Marina Solopova xx 8, Nirra Fields xxx 31, Viktoria Viladimirovna Mircheva xx 9, Kristina Jasmine Higgins xxx 12

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Elazığ İl Özel İdare: Aysel Bakır x, Şuğranur Hatice Sönmez xx 10, Esma Çelen Türk x 4, Angeliki Vintsilaiou xx 17, Nur Nihan Dabakoğlu xx 6, Melike Yalçınkaya xxx 19, Chanel Mokango Modiri xxx 18

Başantrenör: Mehmet Özkan



1. periyot: 2028 (Elazığ İl Özel İdare lehine)

Devre: 4241 (İzmit Belediyespor lehine)

3. Periyot: 6656 (İzmit Belediyespor lehine)

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