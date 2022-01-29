Antikkapı AŞ'de en düşük maaş 5 bin 250 TL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden Antikkapı A.Ş’de 460 çalışanı ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı. En düşük işçi maaşı 5 bin 250 TL'ye yükseldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinden Antikkapı A.Ş’de toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı. 460 çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi kapsamında yüzde 40 zam yapıldı. Bu kapsamda en düşük maaş 5 bin 250 TL olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İştiraklerinden Antikkapı A.Ş ile Türkiye Otel Lokanta Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (Toleyis) arasında geçtiğimiz pazartesi günü başlayan toplu iş sözleşmesi tamamlandı. Taraflar imzayı atmak için son kez Antikkapı Genel Müdürlüğü binasında bir araya geldi. Antikkapı Genel Müdürü İslam Yücel ve Türkİş 1. Bölge Başkanı Adnan Uyar sözleşmeye imza attı. 3 yıllığına yapılan sözleşme kapsamında işçiye yüzde 40 zam yapıldı. Yapılan anlaşma ile Antikkapı AŞ’de çalışan en düşük işçi maaşı 5 bin 250 TL’ye yükseldi. Bununla birlikte ilk kez Antikkapı AŞ’ye Ramazan Bayramında bin TL, Kurban Bayramında ise bin 500 TL brüt ikramiye verilecek. Ayrıca işçiler 20 günlük ikramiye alacak. Sözleşmeyi değerlendiren Toleyis Marmara Bölge Temsilcisi Osman Nuri Sarı; “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Antikkapı AŞ Yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Bu dönem üyelerimizin yüzünü güldüren bir sözleşmeye imza attık. Mutluyuz, sevinçliyiz. Üyelerimiz ocak ayı maaşlarını zamlı alabilecek. Emeği geçen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a, genel sekreter Balamir Gündoğdu’ya, Antikkapı Genel Müdürü İslam Yücel’e ve değerli katkılarından dolayı Türkİş 1. Bölge Başkanı Adnan Uyar’a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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