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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kariyer Günlerine gençlerden ilgi

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kılavuz Gençlik bünyesinde yer alan Derince Yunus Emre Akademi Lisesi'nde Kariyer Günleri etkinliği başladı. 11. sınıf, 12. sınıf ve mezun grup öğrencilerinin katıldığı program, gençlerden ilgi gördü.

Kariyer Günlerine gençlerden ilgi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kılavuz Gençlik bünyesinde yer alan Derince Yunus Emre Akademi Lisesi’nde Kariyer Günleri etkinliği başladı. 11. sınıf, 12. sınıf ve mezun grup öğrencilerinin katıldığı program, gençlerden ilgi gördü.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Akademi Lise bünyesindeki gençlerin mesleki bilinçlerini artırmak ve istihdam olanaklarından haberdar edebilmek amacıyla düzenlediği Kariyer Günleri’nde onların mesleklere dair birinci ağızdan bilgi sahibi olmalarına olanak sağlıyor. Gençler eğitim sonunda konuklarla sohbet etme fırsatı da bulurken; mesleki tercihlerinde doğru yönlendirilmeleri, mesleklerin zor ve gerekli yönlerinden haberdar olmaları, meslek edinim sürecinde geçmeleri gereken aşamalar hakkında bilgi sahibi olmaları hedefleniyor. Eşit ağırlık ve sayısal alanlarına yönelik farklılıkları dikkate alarak meslek mensuplarının ağırlandığı etkinlikte ara sınıf düzeyindeki öğrenciler bu etkinliğe katılıyor.
Kılavuz Gençlik bünyesinde yer alan Derince Yunus Emre Akademi Lisesi’nde başlayan Kariyer Günleri yeni dönemle birlikte 34 haftada bir olacak şekilde planlandı. Kariyer Günleri etkinliğinde sırasıyla avukat, mühendis ve klinik psikolog olarak mesleklerini icra eden eğitmen konuklar ağırlandı. Etkinliğe katılan konuklar, üniversite hazırlık aşamasından başlayarak üniversite hayatı, mezuniyet ve staj tecrübesi, iş başvuruları ve çalışma hayatını da içine alan süreci özetlerken, öğrencilerden gelen tüm soruları da yanıtlıyor.

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