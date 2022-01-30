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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taklacı güvercinlerin kümesi alev alev yandı

İHA

Kocaeli'de taklacı güvercinlerin beslendiği boş baraka alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, güvercinlerin bir süre önce başka bir yere taşındığı öğrenildi.

Taklacı güvercinlerin kümesi alev alev yandı

Kocaeli'de taklacı güvercinlerin beslendiği boş baraka alev alev yandı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, güvercinlerin bir süre önce başka bir yere taşındığı öğrenildi.
Yangın, Derince ilçesine bağlı Sırrıpaşa Mahallesi Acar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.G.’ye ait barakada yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar yangını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Boş barakanın taklacı güvercinlerin beslendiği kümes olarak kullanıldığı öğrenildi. Güvercinlerin bir süre önce başka bir yere taşındığı, yangın sırasında barakada olmadıkları öğrenildi. Barakanın alevlere teslim olma anı ise saniye saniye bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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