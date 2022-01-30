Körfez'de bozulan yollara müdahale

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Körfez Belediyesi, altyapı çalışmalarının tamamlandığı ve üstyapı öncesinde kar yağışı nedeniyle bozulan yollarda, dolgu çalışması gerçekleştirdi.

Körfez Belediyesi, altyapı çalışmalarının tamamlandığı ve üstyapı öncesinde kar yağışı nedeniyle bozulan yollarda, dolgu çalışması gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında ekipler Çamlıtepe ve Yeniyalı Mahallesi’nde mesaisini sürdürdü. Gezici ekipler tarafından tespit edilen noktalar hızlı bir şekilde geçici dolguyla kapatıldı.

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