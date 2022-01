TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 0 - Esenler Erokspor: 1

TFF 3. Lig 3. Grup 20. haftada Belediye Derincespor sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor'a 10 mağlup oldu.



Stat: Belediye Derincespor

Hakemler: Ali Yılmaz x, Soner Akgün xx, Mehmet Şenkaya xx

Belediye Derincespor: Taha Ayan xx, Efe Karaoğlu xx, Kadir Torbacı xx (Barış Bozdilki dk. 81 ?), Uğurcan İkikardeş xx (Burak Evren dk. 66 x), Melih İnan xx (Ramazan Özkabak dk. 74 x), İlker Cihan xx, Tayfun Kırca xx (Berkay Çakır dk.46 xx), Muhammed Enes Yılmaz xx (Mert Somay dk. 74 x), Sercan Uslu xx, Mesut Can Tunalı xxx, Muhammet Fatih Yıldırım xx

Esenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı xx, Taygun Vurgun xxx, Alper Karaman xxx, Serhat Baştan xx (İlker Avşar dk. 75 x), Abuzer Gaffar Toplu xxx (Ramazan Çevik dk. 90 ?), Hüseyin Afkan xx (Aziz Kızılgün dk. 62 x), Muharrem Öner xxx, Yavuz Koç xx (Talha Özcan dk. 62 x), Kemal Can Aydemir xxx, Aziz Aksoy xx, Burak Kavlak xx

Gol: Taygun Vurgun (dk. 79) (Esenler Erokspor)

Sarı Kartlar: Kadir Torbacı, Mesut Can Tunalı (Belediye Derincespor), Kemal Can Aydemir, Alper Karaman (Esenler Erokspor)

