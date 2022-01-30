Eski CHP Milletvekili Gün, koronavirüsten yaşamını yitirdi 

KOCAELİ, (DHA) ESKİ CHP Kocaeli Milletvekili Salih Gün (76), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
22´nci dönem CHP Kocaeli Milletvekili ve eski Tavşancıl Belediye Başkanı Salih Gün, aralık ayında koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine İstanbul´da bir hastanede tedavi altına alındı. Hastanede tedavi gördüğü sırada 29 Aralık günü paylaşımda bulunan Salih Gün, 4 doz aşı olduğunu, eşiyle birlikte hastanede tedavi altına alındıklarını yazdı. Durumunun kötüleşmesi üzerine entübe edilen 2 çocuk babası Salih Gün, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Salih Gün'ün eşinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
DHA-Genel Türkiye-Kocaeli Mesut IŞIK
2022-01-30 16:15:45
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