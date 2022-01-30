Eski CHP Milletvekili Gün, koronavirüsten yaşamını yitirdi (2)

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KILIÇDAROĞLU, SALİH GÜN´ÜN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit´te katılacağı program öncesi hayatını kaybeden eski CHP Kocaeli Milletvekili Salih Gün'ün ailesini evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu koronavirüsten hayatını kaybeden Gün´ün ailesiyle görüşerek, başsağlığı dileğinde bulundu.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli Mesut IŞIK

2022-01-30 17:32:35



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