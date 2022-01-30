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Kemal Kılıçdaroğlu: "Beraber güzel Türkiye'yi inşa edeceğiz" CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kocaeli'de

İHA

Kemal Kılıçdaroğlu: "Beraber güzel Türkiye'yi inşa edeceğiz" CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Kocaeli'de

İzmit Balkan Dernekleri Yerleşkesi'nin açılış töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Pek çok sıkıntıyı bugün de yaşıyoruz. Ama bu sıkıntıları birlikte aşacağız, beraber aşacağız, dostlarımızla aşacağız, Millet İttifakı ile aşacağız ve beraber güzel Türkiye'yi inşa edeceğiz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1923 yılında imzalanan Mübadele Sözleşmesi'nin 99'uncu yıl dönümü kapsamında hizmete sunulan Balkan Dernekleri Yerleşkesi'nin açılışını gerçekleştirmek üzere Kocaeli'nin İzmit ilçesine geldi. Törende, Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer de yer aldı.

"Biz geleceğe güzel bir dünya bırakmak isteriz"
Törende açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Balkanlar deyince yüreğimizde derin bir sızı hissederiz. Onların türkülerini dinlediğiniz zaman o sızıyı yüreğinizin derinliklerinde görürsünüz. Çok güzel bir açılış yaptık bugün. Güzel bir bina var, yerleşke var. İçinde umarım, tarihin derinliklerinde yer alan pek çok anıyı görmüş oluruz. Evet, bunları yaptık. Acıları unutmayalım diye. Acıları unutmamak, geleceği daha sağlıklı inşa etme açısından son derece değerlidir. Yoksa acılar elbetteki tarihin tozlu raflarında kalacaktır. Ama biz geleceğe güzel bir dünya bırakmak isteriz. Güzel bir dünya bıraktığımız zamanda evlatlarımız o güzel dünyada neşeyle, sevinçle, gelecek umuduyla yaşarlar" dedi.
"Bir şeyden de emin olmanızı isterim" diyen Kılıçdaroğlu, "Pek çok sıkıntıyı bugün de yaşıyoruz. Ama bu sıkıntıları birlikte aşacağız, beraber aşacağız, dostlarımızla aşacağız, Millet İttifakı ile aşacağız ve beraber güzel Türkiye'yi inşa edeceğiz" diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından Balkan Dernekleri Yerleşkesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından Kılıçdaroğlu, protokol üyeleri ile birlikte yerleşkede incelemelerde bulundu.

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