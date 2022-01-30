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Kılıçdaroğlu: Acıları unutmamak geleceği daha sağlıklı inşa etme açısından değerlidir

DHA

Kılıçdaroğlu: Acıları unutmamak geleceği daha sağlıklı inşa etme açısından değerlidir


Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit'te Balkan Dernekleri Yerleşkesinin açılışında yaptığı konuşmada "Acıları unutmamak geleceği daha sağlıklı inşa etme açısından değerlidir. Yoksa acılar elbette tarihte kalacaktır. Ama biz geleceğe güzel bir dünya bırakmak isteriz. Evlatlarımız da o dünyada neşeyle gelecek umuduyla yaşarlar." dedi.
Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesinin 99´uncu yılını anmak üzere İzmit Fevziye Parkı´nda bulunan Milli Kimlik ve Direniş Anıtının bulunduğu alanda düzenlenen programa katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anıta karanfil bıraktı. Kılıçdaroğlu daha sonra İzmit Belediyesi tarafından Yenişehir Mahallesi´nde yaptırılan Balkan Dernekleri Yerleşkesinin açılışına katıldı. Törende mübadele dönemi fotoğrafları ve videoları gösterilirken, halk oyunları sergilendi, türküler seslendirildi. 
Kılıçdaroğlu törende yaptığı konuşmada, "Acıları unutmamak geleceği daha sağlıklı inşa etme açısından değerlidir. Yoksa acılar elbette tarihte kalacaktır. Ama biz geleceğe güzel bir dünya bırakmak isteriz. Evlatlarımız da o dünyada neşeyle gelecek umuduyla yaşarlar. Bir şeyden de emin olmanızı isterim. Pek çok sıkıntıyı bugün de yaşıyoruz. Ama bu sıkıntıyı beraber dostlarımızla, Millet ittifakıyla aşacağız. Birlikte güzel Türkiye´yi inşa edeceğiz" dedi.  
Konuşmaların ardından Balkan kültürüne ait değerlerin sergileneceği salon, toplantı odası, idari birim odası, misafir ağırlama alanı, mutfak ve kafeteryanın bulunduğu yerleşke açıldı. 
`TABLO BENİ ÜZDÜ´ 
Kılıçdaroğlu, törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın Trabzon´da katıldığı açılışta küçük bir çocuğun konuşmasıyla ilgili soru sorulması üzerine, "Görüntüyü izlediğimde emin olun paniğe kapıldım. Böyle bir şey hiç yaşamamıştık. Benim bütün çabam evlatlarımıza güzel bir Türkiye bırakmak. Kinden uzak, öfkeden uzak, herkesi sevgiyle kucaklayan, doğa ile barışık gençlerin bu ülkenin geleceği ve umudu olduğu bir Türkiye´yi ayağa kaldırmak, bunu istiyorum. Tablo beni çok üzdü. Arkadaşlarım paylaşmışlardı, paylaşımları süratle silin, o çocuğun, o evladımızın, o güzel evladımızın hiçbir kabahati yok." diye konuştu.  DHA-Politika Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2022-01-30 19:22:27

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