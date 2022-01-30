Makas atarken kaza yaptılar O anlar kameralara saniye saniye yansıdı

Kocaeli’nde makas atarken kontrolü kaybeden sürücü, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Aracın içindekiler ise kendi kazalarını çekti.

Kaza, İzmit ilçesine bağlı D100 İstanbul istikameti Yahya Kaptan Mahallesi yan yol bağlantısında meydana geldi. Kontrolsüz bir şekilde diğer araçlara makas atan Hyundai marka otomobil, yan yola girerken bariyerlere çarptı. Yaşanan kaza anı, o sırada seyir halinde olan bir başka aracın kamerasına ve kaza yapan otomobilin içinde yolcu olarak bulunan vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.

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