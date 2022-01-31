64 yaşında, pasta yapmak için kursa başladı

Kocaeli'de yeni tarifler, tatlar ve lezzetler öğrenmek amacıyla pasta kursuna başlayan 64 yaşındaki Leyla Aydoğan, kursiyerlere yönelik düzenlenen yarışmaya katıldı. Güzel tatlılar ile jürinin karşısına çıkan Aydoğan, "İlkokul mezunuyum. 64 yaşına kadar çalıştım ama bir sürü bilmediğim şey varmış, kurs sayesinde birçoğunu öğrendim" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KOMEK), yiyecek içecek hizmetleri alanında eğitimlerini sürdürüyor. 355 farklı branştan bir tanesi olan 'pastacı çırağı kursu' adeta geleceğin şeflerini yetiştiriyor. Kursta öğretilenler, düzenlenen yarışmalarda da sergileniyor. Bu kapsamda, Gebze Beylikbağı KOMEK pastacı çırağı kursuna katılan kursiyerler, birbirinden lezzetli pastalar yaptı. Mavi ve kırmızı olmak üzere iki takım halinde yarışan kursiyerler, saatler öncesinden hazırlıklarını tamamlayarak birbirinden güzel tatlılar ile jürinin önüne çıktı. 13 kursiyerin jüri olarak tattığı lezzetlerin oy verme işleminin ardından en çok puanı alan kırmızı takım yarışmayı kazandı.



"64 yaşında yeni lezzetler keşfettim"

Kursa katılan Leyla Aydoğan, "İlkokul mezunuyum. 64 yaşına kadar çalıştım ama bir sürü bilmediğim şey varmış. Bu kurs sayesinde birçok şey öğrendim. Adını, tadını, yapılışını bilmediğim birçok tatlı varmış. KOMEK sayesinde yeni lezzetler keşfettim. Gençlerle burada eğitim alarak bir de yarışma düzenledik, benim için büyük bir heyecan oldu. Bize bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ediyorum, KOMEK’i çok seviyorum" dedi.



"Yeni başlangıçlar için güzel bir adım"

Yarışmaya katılan bir diğer kursiyer Hülya Sümer ise "Buraya kendimi geliştirmek için geldim. Burada çok şey öğrendim, burada olmaktan mutluyum. Ev hanımıyım ama bilmediğim birçok tatlı ve yemek varmış. Burada daha az malzemeyle daha farklı ve lezzetli ürünler çıkarıyoruz. KOMEK yeni başlangıçlar için güzel bir adım" diye konuştu.

Yarışmanın ardından tüm yarışmacılara hediyeler verildi.

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