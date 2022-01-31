Başkan Özlü, mesaisine köylerde devam etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Kazandere, Camidüzü, Serindere, Servetiye Karşı, Servetiye Cami ve Tepecik köylerini gezen Başkan Özlü’ye, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, belediye başkan yardımcıları, bazı birim müdürleri ve mahalle muhtarları eşlik etti. Başiskele’nin her noktasına hizmet götürmek için çalışmalarını sürdüren Başkan Özlü, köylerde incelemelerde bulundu. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Özlü, sorunların çözümü için birim müdürlerine talimatlar verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.