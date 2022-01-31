Kocaeli´de otomotiv parçaları üreten fabrikada eylem 



Ergün AYAZMesut IŞIK/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde otomotiv parçaları üretimi yapılan fabrikada ücretlerin iyileştirilmesini isteyen işçiler, eylem yaptı. Fabrikaya giren polis tarafından gözaltına alınan 108 kişi, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Çayırova ilçesindeki Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan otomotiv parçaları üreten Farplas firmasında çalışan işçiler, ücretlerin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için iş durdurma eylemi yaptı. Polis sabah saatlerine doğru fabrikaya girip müdahalede bulunarak, işçi ve sendikacılardan oluşan 108 kişiyi gözaltına aldı. Öğle saatlerinde Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından 108 kişi serbest bırakıldı.

Fabrika çalışanlarının yapılan zamma tepki gösterdiğini söyleyen Birleşik Metal İş Gebze 2 Nolu Şube Başkanı Necmettin Aydın, "Farplas işçileri 19-20 Ocak tarihlerinde işverenin açıkladığı zamma tepki gösterdiler ve zammın kabul edilemeyeceğini söylediler. 15-20 yıldır asgari ücret alıyorlar. Sendikamız yaklaşık bin üye yaptı. Yetki tespiti yapıldı. İşveren 150 arkadaşımızı işten attı. Daha da bu sayı artabilir. Enerji kesintisini de işveren bahane gösterip evlerine gönderdi. Bir kısmını idari izinde tutuyor, bir kısmını çalıştırıyor" dedi.

Gözaltına alınan 108 kişinin emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldığını ifade eden Aydın, "Dün akşam arkadaşlarımız fabrikaya gittiler. Arkadaşlarımız üretimi durdurup tepkilerini dile getirdiler. 108 kişi gözaltına alındı. Şu anda biz mücadelemize devam edeceğiz. Bu fabrika 2 bin kişilik ve sendikasız. İşveren hukuksuz ve yasa dışı davranıyor. Hem Çalışma Bakanlığı´na hem de mahkemeye şikayette bulunacağız" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Çayırova Ergün AYAZMesut IŞIK

2022-01-31 18:26:32



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