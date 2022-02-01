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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Aygün, spor merkezindeki antrenmanları izledi

İHA

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, 8 ayrı branşta kurslara ev sahipliği yapan Dumlupınar Spor Merkezi'ni ziyaret ederek, devam eden kick boks ve tekvando antrenmanlarını izledi.

Başkan Aygün, spor merkezindeki antrenmanları izledi

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, 8 ayrı branşta kurslara ev sahipliği yapan Dumlupınar Spor Merkezi’ni ziyaret ederek, devam eden kick boks ve tekvando antrenmanlarını izledi.
Atıl durumdayken yapılan düzenlemelerle hizmete sunulan Dumlupınar Spor Merkezi, başta bölge sakinleri olmak üzere tüm ilçe halkına hizmet veriyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar çocuklar, gençler ve kadınların yararlandığı çok amaçlı tesisi ziyaret ederek, devam eden tekvando ve kick boks antrenmanlarını izledi. Burada sporcular, antrenörler ve ailelerle sohbet eden Başkan Aygün, gençliğe yönelik projeleri hizmete sunmaya devam edeceklerini ifade etti.
Haftanın yedi günü sabah 09.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayan Dumlupınar Spor Merkezi’nde çocuklar ve gençler cimnastik, wushu, kick boks, tekvando ve folklor kurslarına katılırken, kadınlar için ise step aerobik, zumba ve pilates branşlarında kurslar yer alıyor. Ayrıca haftanın iki günü çocuklar ve anneler için özel etkinlikler düzenleniyor.

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