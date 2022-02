Yazar Hatice Kübra Tongar, vatandaşlarla buluştu

Başiskele'de 2022 yılını "Kadın ve Aile Yılı" ilan eden Başiskele Belediyesi, "Konumuz Aile" programları kapsamında Uzman Aile Danışmanı ve Yazar Hatice Kübra Tongar'ı ağırladı.

Toplumun temelini oluşturan aileye ve kadına dair her şeyin konuşulduğu, bilgilerin aktarıldığı söyleşi programları devam ediyor. "Konumuz Aile" sloganıyla daha önce birçok ünlü ismi ilçede ağırlayan Başiskele Belediyesi, Hatice Kübra Tongar ile de vatandaşları bir araya getirdi. Karşıyaka Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, eşi Öznur Özlü, AK Parti Başiskele Kadın Kolları Başkanı Pınar Yolcu Sekmen ve vatandaşlar katıldı.

"Her şey niyet ile başlar"

Uzman Aile Danışmanı ve Yazar Hatice Kübra Tongar, aile içi iletişim ve çocuk eğitimi konusunda önemli bilgiler aktardı. Aile içi şiddete sıfır tolerans gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Tongar, "Her şey niyetle başlar. Eğer niyetimiz bağırmayan, sakin bir insan olmak yönündeyse Allah (c.c) bu yolda önümüzü açar ve gayretimizi artırır. Ailede toplumumuzun temelini sağlam atarsak sosyal hayatımızda toplum içerisinde huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşarız" dedi.

Ailede çocuk eğitimi

Ailede çocuk gelişimi üzerine de bilgiler aktaran Tongar, "Her birimizin çocuklarımızı yetiştirirken onların ilerde büyük bir bürokrat, iyi bir siyasetçi olacağını ve ülkeye faydalı bir birey olacağını düşünerek yetiştirelim. Gelin bugün bir karar verin bağırmayan anne olmaya niyet edin. Bu niyetiniz çocuğunuzun gelişimine çok artı katacak. Çocukla doğru iletişim; çocuğu insan olarak görerek kurulan iletişimdir. Bir yetişkinle nasıl iletişim kuruyorsanız çocuğunuza da öyle davranın" diye konuştu.

