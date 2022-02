Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası Kocaeli’de düzenlenecek

– Kocaeli'de 36 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası ve milli takım seçme müsabakaları dolayısıyla basın toplantısı yapıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Karate Federasyonu iş birliğinde 36 Şubat tarihleri arasında Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası ve milli takım seçme müsabakaları düzenlenecek. Müsabakalar öncesi bir restoranda basın toplantısı yapıldı. Toplantıya; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, Türkiye Karate Federasyonu Başkan Vekili Timur Özdemir, Genlik Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk ve milli sporcular katıldı.



"7'den 70'e her sporu yaymaya çalışıyoruz"

Açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, "Bizler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak birçok spor etkinliğine ev sahipliği yapıyoruz. 7'den 70'e herkese sporu yaymaya çalışıyoruz. 'Herkese spor, her yerde spor' vizyonuyla ilerlemeye çalışıyoruz. Gençlerimizin sporla buluşması için okullarımıza spor tesisleri yaptık. Spor, sağlıktır zararlı alışkanlıklardan uzaklaşmak demektir. Devletler gelişirken sadece bir alanda gelişmez. Birçok alanın aynı an da geliştirilmesiyle olur" ifadelerini kullandı.



"Ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır"

Karate Federasyonu Başkan Vekili Timur Özdemir, "Karate dalı, 2020 olimpiyatlarında en çok madalya alarak bir kez daha kendisini kanıtlamıştı. Umarım bu güzel örnekler artarak devam edecektir. Diğer belediyelere de örnek teşkil edecektir. Bilindiği üzere belediyelerimizin görevleri park, bahçe yapmak değildir. Spora ve gençliğimize yapılan yatırım, aynı zamanda ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır" dedi.



"Yeni nesiller diğer spor dallarındaki yıldızlarımızı görerek ilham alıyorlar"

Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk de, gençlere yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Ülkenin geleceği ve teminatı diye tanımladığımız gençliğimizin her alanda çok iyi seviyelere taşınması adına devletimiz ve yerel yönetimlerimiz var gücüyle çalışmalarını sürdürmektedir. Yıllar önce çocuklara 'Sporcu olmak istiyor musun?' diye sorulduğu zaman sadece sıralanan branş futboldu. Bugün ise yeni nesiller diğer spor dallarında ki yıldızlarımızı görerek ilham alıyorlar ve farklı spor dallarında da spor yapmanın bir cazibesi olduğunu görüyorlar" diye konuştu.



"İlk hedefimiz şehrimizde yapılacak olan Türkiye Şampiyonası"

Avrupa Karate Şampiyonu Eray Şamdan ise, "İlk hedefimiz şehrimizde yapılacak olan Türkiye Şampiyonası çünkü kendi şehrimizde Türkiye’nin en büyük organizasyonu düzenlenecek. Burada altın madalyayı kazanıp sonra ülkemizde gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonasına gidip 16 madalya kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

