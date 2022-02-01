Yasaklı cins köpek barınağa götürüldü

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde başıboş gezen yasaklı cinsler arasında kabul edilen 'Amerikan staffordshire' cinsi köpek, ekipleri harekete geçirdi. Zabıta ekipleri tarafından iple direğe bağlanan köpek, daha sonra barınağa götürüldü.
Körfez Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi üzerinde terk edildiği tahmin edilen yasaklı cinsler arasında kabul edilen `Amerikan staffordshire´ cinsi köpeği görenler durumu belediyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri, başıboş köpeği iple bir iş yerinin önündeki direğe bağladı. Haber verilmesi üzerine gelen Körfez Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibi, köpeği barınağa götürdü.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI
2022-02-01 20:55:28
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