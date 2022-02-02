Terastan düşen Beydun öldü; yerde yatanın kızı olduğunu gören baba fenalık geçirdi

'Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!'



Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, 3 katlı binanın terasından düşen Beydun E. (15), yaşamını yitirdi. Pazardan dönen baba, beton zeminde kanlar içerisinde yatan kişinin kızı olduğunu görünce fenalık geçirdi.

Olay, akşam saatlerinde Darıca Nenehatun Mahallesi Azem Sokak´ta meydana geldi. Yaklaşık 1 ay önce babası ve ablasıyla birlikte Mersin´den Darıca´ya taşınan Beydun E., henüz bilinmeyen nedenle 3 katlı binanın terasından düştü. Bu sırada semt pazarından dönen baba, evlerinin önündeki kalabalığa yaklaştığında beton zemin üzerinde kanlar içerisinde yatan kişinin kızı olduğunu fark etti. Olay yerinde fenalık geçiren babayı çevredekiler sakinleştirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Beydun E., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, talihsiz çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2022-02-02 00:46:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.