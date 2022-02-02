Dilovası Belediyesi meclisinde tapu müjdesi

Dilovası Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısı Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde meclis üyelerinin tam katılımı ile gerçekleşti. Başkan Hamza Şayir, 112 vatandaşın yaşadığı tapu sıkıntısıyla ilgili olumlu gelişmeler olduğunun müjdesini verdi.

Dilovası Belediyesi’nin şubat ayı olağan meclis toplantısı, Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantı, meclis üyelerinin tam katılımıyla yapıldı. Başkan Hamza Şayir sözlerine, “Geçtiğimiz haftalarda bölgemizde olduğu gibi ilçemizde de yağan kar nedeniyle yoğun bir mesai yaşadık. Arkadaşlarımız, ilçemizdeki tüm ulaşımın açık kalabilmesi için 24 saat çalıştılar. Allah’a şükür hiçbir sıkıntı yaşamadık. Özellikle, bu kar yağışında dışarıda yoğun ve özverili bir şekilde çalışan tüm mesai arkadaşlarıma ve mahalle muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde devam etti.



“İnşallah, 112 vatandaşımızın sorununu en kısa sürede çözeceğiz"

Ankara’da görüşmeler yaptıklarını söyleyen Başkan Şayir, “Diliskelesi mahallemizde yaklaşık 40 bin metrekarelik alan üzerinde 112 vatandaşımızın yaşadığı tapu sorununun çözümü için geçtiğimiz hafta Ankara’da birtakım görüşmeler yaptık. Bu alanların hazineden belediyeye, ardından da vatandaşımıza tahsisi noktasında çalışmamız başladı. İnşallah, 112 vatandaşımızın sorununu en kısa sürede çözeceğiz. Hastane bağlantı yolumuzla ilgili çalışmamız başladı. Yıllardır bir hayal olan hastane bağlantı yolumuz inşallah 2023 yılında tamamlanmış olacak ve ilçemizdeki büyük ulaşım sorunu çözülecek” ifadelerini kullandı.



“Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan hibe minibüs sözü aldık”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşüldüğünü ifade eden Şayir, “Dilovası Devlet Hastanemizin değişen statüsü ile 50 yataklı hastaneye dönüşmesi için de çalışmalar başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan hibe minibüs sözü aldık. İnşallah yakın zamanda minibüsümüzü ilçemize getirmiş olacağız. Geçtiğimiz ay çalışma arkadaşlarımızın yüzünü güldürmeye çalıştık. Yaptığımız sözleşme ile elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışarak mesai arkadaşlarımızın zam oranını belirledik. Gönül isterdi ki, daha yüksek oranda zam verebilseydik. Onların daha iyi oranlara layık olduğunu düşünüyorum, ancak şu anki koşullar içerisinde olabilecek en iyi zam oranı ile sözleşmemizi mutlu bir şekilde noktaladık” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.