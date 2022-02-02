Gölcük'te öğrenciler keçe yapımını öğrendi

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Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen, "Ders Zili Gölcük’te Sanat İçin Çalıyor" etkinliklerine katılan öğrenciler, geleneksel yöntemlerle keçe yapımını öğrendi.

Öğrencilerin 20212022 eğitimöğretim yılının ilk tatil dönemini faydalı bir şekilde geçirmelerini sağlayacak "Ders Zili Gölcük’te Sanat İçin Çalıyor" etkinlikleri devam ediyor. Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde devam eden etkinliklerde öğrenciler bu kez geleneksel yöntemlerle keçe yapımını öğrendi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de atölyeyi ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. 1016 yaş gurubu öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlikler kapsamında Keçe Yapımı Eğitmeni Esin Yacızı öğrencilere; keçe yapımının teknikleri anlatarak uygulamalı olarak öğretti. Atölyeye katılan öğrenciler, öğrendikleri teknikleri uygulayarak ellerine aldıkları ham keçeleri sabunun üzerinde iğne yardımı ile birbirlerine geçmesini sağladı.

Öğrencileri tebrik eden Başkan Sezer, "Öğrencilerimiz geleneksel yöntemlerle keçe yapımı atölyesinde keçe yapımı sanatını keşfederlerken, onların bu heyecanına ortak oldum. Öğrencilerimizi kısa sürede keçe yapımını öğrenerek başarılı çalışmalar ortaya koydukları için tebrik ediyor, eğitmenlerimize de teşekkür ediyorum" dedi.

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