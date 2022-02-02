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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trafik kazasında ağır yaralanan genç kadın hayatını kaybetti

İHA

Trafik kazasında ağır yaralanan genç kadın hayatını kaybetti

Kocaeli'de dün Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada ağır yaralanan Zeynep Bozkuş hayatını kaybetti.

Kaza, dün Körfez ilçesi İstanbul istikameti Sevindikli mevkii Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 SG 2101 plakalı Skoda marka otomobilin sürücüsü S.Ş., önünde seyir halinde olan 48 SS 969 plakalı Citroen marka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisi ile S.Ş., Citroen marka otomobilde bulunan sürücü Zeynep Bozkuş (36) ile yanında bulunan bir diğer yolcu yaralandı. Durumu gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, sıkışan yaralıları otomobilden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan 3 kişiden 1'i olan 36 yaşındaki 1 çocuk annesi Zeynep Bozkuş kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi bugün İstanbul Pendik'te toprağa verildi.

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