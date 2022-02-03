Kartepeli sporcular evlerine dereceyle döndü

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Kartepe Belediyespor Karate Takımı, Manisa'da düzenlenen İllerarası Murat Eşsiz Karate Turnuvası'nda başarı elde etti. Kartepe Belediyespor adına müsabakaya çıkan 11 sporcudan 4'ü dereceye girdi.

2830 Ocak tarihleri arasında Manisa Muradiye Spor Salonu’nda düzenlenen İllerarası Murat Eşsiz Karate Turnuvası’na 17 ilden 950 sporcu katıldı. Sporcular turnuvada minik, yıldız, ümit, genç ve büyükler kategorisinde mücadele etti. Düzenlenen şampiyonada Kartepe Belediyespor Kulübü 9’u bayan, 2’si erkek olmak üzere toplamda 11 sporcuyla mücadele etti. Kartepeli 4 sporcu kilolarında dereceye girdi.

"Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepeli sporcularımızın elde ettikleri başarılar hepimizin gururu olmaya devam ediyor. Manisa’da düzenlenen turnuvada da emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Sporla, sanatla ilgilenen gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Onlar bizim yükselen değerlerimiz" dedi.

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